Depistaggio Borsellino | pentito Galatolo | ' volevamo uccidere La Barbera ma Madonia ci bloccò'

(Di martedì 16 gennaio 2024) Caltanissetta, 16 gen. (Adnkronos) - Nel 1991, dopo che Arnaldo Lauccise il mio amico Mimmo Fasone nella rapina nel centro di bellezza, noidargli un colpo di legno,punirlo ma fummo bloccati. Ci hanno mandato a dire di non pensarci completamente. Perchéci teneva a lui". A dirlo è ildi mafia Vitoproseguendo la deposizione al processo d'appello sulsulla strage di via D'Amelio. "Mi ricordo che Mimmo Fasone era un ragazzo in gamba. Tra il 22 e il 23 dicembre del '91 ci eravamo scambiati gli auguri di Natale poi, ai primi di gennaio del '92, successe questa cosa che fu ucciso dal dottor La", dice, in videocollegamento. All'epoca La...

A dirlo, proseguendo la deposizione al processo d'appello sulsulla strage di via D'Amelio, è il pentito di mafia Vito Galatolo. Giovanni Aiello era un ex poliziotto della Squadra Mobile ......proprio con La Barbera lavorarono alle indagini sull'attentato costato la vita a Paolo. ... Dietro ilci sarebbe stata la regia di La Barbera, nel frattempo morto. L'inquinamento ...Perché Madonia ci teneva a lui". A dirlo è il pentito di mafia Vito Galatolo proseguendo la deposizione al processo d'appello sul depistaggio sulla strage di via D'Amelio. "Mi ricordo che Mimmo Fasone ...Caltanissetta, 16 gen. (Adnkronos) - "Arnaldo La Barbera venne diverse volte in vicolo Pipitone a Palermo, quando mio zio Giuseppe Galatolo era agli arresti domiciliari. In due occasioni, mio zio Gius ...