Depistaggio Borsellino | pentito Galatolo | ‘io fui combinato mentre ero in carcere al Pagliarelli’

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 16 gennaio 2024) Caltanissetta, 16 gen. (Adnkronos) – “Sono stato ‘’ nelPagliarelli nel 2010,ero detenuto. All’epoca il capomandamente Rosario Lo Bue reggeva Corleone. Eravamo tutti in. Già all’eta di 11 anni facevo la ‘sentinella’ al vicolo Pipitone di Palermo, per vedere se arrivavano macchine della Polizia. Era il nostro covo. Da piccolini eravamo sempre a disposizione. Nella nostra famiglia non c’era bisogno che diventassi uomo d’onore per reggere la famiglia”. Inizia così la deposizione del collaboratore di giustizia Vitoal processo d’appello sulsulla strage di via D’Amelio, in corso davanti alla Corte d’Appello di Caltanissetta presieduta da Giovambattista Tona. Davanti alla Corte nissena si ritrovano nuovamente alla sbarra i tre poliziotti ...