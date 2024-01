Delmastro | attivato monitoraggio su 13 Procure | c’è Avellino

(Di martedì 16 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoL’ispettorato generale del ministero della Giustizia hailsu 13della Repubblica per quanto riguarda le loro modalità di comunicazione sui procedimenti penali in corso:, Brescia, Cagliari, Ferrara, Catanzaro, Frosinone, Livorno, Rimini, Rovigo, Tempio Pausania, Vercelli, Latina, Torino. A renderlo noto, nell’Aula della Camera, è il sottosegretario alla Giustizia, AndreaDelle Vedove, rispondendo ad un’interrogazione del deputato di Azione Enrico Costa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

La procura ha quindila procedura per ritirare il porto d'armi. Dalla mini pistola del ... che ha ferito un 31enne genero di un uomo della scorta del sottosegretario Andreapresente ...... appunto Donzelli e, preferendo rimarcare che sul 41 bis " la sfida non è al Governo, ma ... poi abbiamo avuto un altro attentato, una situazione che si surriscaldava, e abbiamoquel ...StampaIl Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, Andrea Delmastro delle Vedove, sarà – lunedì 15 gennaio, alle ore 12.30 – a Salerno per incontrare gli agenti della Polizia Penitenziari ...Il deputato al centro della vicenda del Capodanno a Rosazza: un colpo è partito dalla sua pistola ferendo un uomo ...