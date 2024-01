De Rossi nuovo tecnico della Roma “Emozione indescrivibile”

(Di martedì 16 gennaio 2024)(ITALPRESS) – Tocca a Daniele Desostituire Josè Mourinho sulla panchina. La società giallorossa ha ufficializzato la nomina dell’ex centrocampista come “Responsabileprima squadra fino al 30 giugno 2024.Dopo 18 anni da calciatore giallorosso, Deritornerà nel ruolo di allenatore e farà il suo esordio sulla nostra panchina nella sfida di campionato contro il Verona di sabato pomeriggio all’Olimpico”. “Siamo felici di poter consegnare la responsabilità tecnica dell’ASa Daniele De, in quanto riteniamo che la leadership e l’ambizione che lo hanno da sempre contraddistinto possano risultare determinanti nella rincorsa agli obiettivi che la squadra ha davanti a sè fino al termine ...

... scomparso nel 2016, autore di progressive folk balcanico; " 50 anni di CLU " di Erika, ... ospite a Trieste per presentare il suofilm, " Ingeborg Bachmann - Journey Into the Desert " (...Daniele Deè stato nominatoResponsabile Tecnico dell'As Roma fino al 30 giugno 2024. Lo rende noto l'As Roma in un comunicato. Dopo 18 anni da calciatore giallorosso, De, sottolinea il club ...Il C-Suv romeno è in offerta fino al 31 gennaio sfruttando la rottamazione e gli incentivi statali. Ecco tutte le informazioni da conoscere ...Friedkin: "Convinti delle sue capacità" Dan e Ryan Friedkin, presidenti della Roma, accolgono così il nuovo allenatore del club: “Siamo felici di poter consegnare la responsabilità tecnica dell’AS Rom ...