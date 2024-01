De Rossi | Conte o mister X | chi può essere l' allenatore della Roma dopo Mourinho

Non si escludono sorprese, un nome a sorpresa (come a sorpresa era stato l'arrivo di Mourinho nel 2021), ma in pole c'è Daniele De, l'allenatore che più di tutti conosce Roma e la Roma. E la ...La Roma è in crisi, per ora si tiene Mourinho ma per il futuro corteggia Antonio. La settima ... In tanti vorrebbero una bandiera come Daniele Denel ruolo di traghettatore per portare la ...A sorpresa. Così come era stato annunciato, è stato cacciato. Josè Mourinho non è più l`allenatore della Roma e a breve verrà annunciata la nuova guida tecnica.De Rossi in pole Per sostituire l’esonerato Mourinho ... La decisione ora è nelle mani dei Friedkin, in un silenzio che risuona in modo eloquente. Contatti con Antonio Conte, ma per giugno Il sogno ...