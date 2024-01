De Rossi alla Roma | ufficiale lo staff tecnico | ecco tutti i nomi e i ruoli

Terremoto in casa Roma. Jose’ Mourinho è stato esonerato con effetto immediato dal club giallorosso che guidava dal maggio 2021. Fatali per il ... (sport.periodicodaily)

La Roma martedì mattina ha annunciato l’esonero di Mourinho e del suo staff con effetto immediato. Daniele De Rossi favorito per la successione (corriere)

Daniele De Rossi apre la sua avventura alla Roma il giorno 16 di gennaio, come il numero di maglia a cui ha legato il suo nome e che da quest’anno ... (sportface)

La Roma ha messo alla porta Josè Mourinho . Dopo aver vinto la Conference League e aver raggiunto una finalissima di Europa League, lo Special One ... (liberoquotidiano)

E' iniziata l'avventura di Daniele De Rossi alla Roma . Il club giallorosso in giornata ha ufficializzato l'ingaggio come allenatore... (calciomercato)

Rivoluzione Roma , con la fine dell'era di José Mourinho e l'inizio di quella di Daniele De. Il tecnico portoghese ha già lasciato Trigoria, mentre l'ex capitano ha già diretto il suo primo allenamento con la squadra. Un cambio radicale non solo in panchina, ma anche nello staff