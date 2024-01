De Rossi alla Roma | come giocherà? La difesa a 4 | i modelli Spalletti e Luis Enrique e lo staff tecnico | ecco cosa sappiamo

La Roma martedì mattina ha annunciato l’esonero di Mourinho e del suo staff con effetto immediato. Daniele De Rossi favorito per la successione (corriere)

La Roma martedì mattina ha annunciato l’esonero di Mourinho e del suo staff con effetto immediato. Daniele De Rossi favorito per la successione (corriere)

La Roma martedì mattina ha annunciato l’esonero di Mourinho e del suo staff con effetto immediato. Daniele De Rossi favorito per la successione (corriere)

Terremoto in casa Roma. Jose’ Mourinho è stato esonerato con effetto immediato dal club giallorosso che guidava dal maggio 2021. Fatali per il ... (sport.periodicodaily)

La Roma martedì mattina ha annunciato l’esonero di Mourinho e del suo staff con effetto immediato. Daniele De Rossi favorito per la successione (corriere)

Da un guru del calcio mondiale a un esordiente, a parte i quattro mesi vissuti da Deguida della Spal in Serie B dall'ottobre 2022 al febbraio 2023: un ribaltone con la maiuscola. Il ...FOTOGALLERY %s Foto rimanenti BANDIERA DeRoma: la sua storia giallorossa Ha speso quasi tutta la sua carriera da calciatoree per la Roma. Ora tornerà in giallorosso da allenatore ...Mourinho esonerato, Daniele De Rossi potrebbe diventare il nuovo allenatore della Roma: manca solo la firma. La diretta ...Sta nascendo la nuova Roma di Daniele De Rossi che prenderà il posto di José Mourinho esonerato quest’oggi. L’ex capitan futuro ha vissuto una sola esperienza da allenatore nella sua carriera: quella ...