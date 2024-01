De Paola | “Terzo posto blindato | ora il Milan può avvicinarsi alla Juventus”

... e prevede un sostegno continuativo nei confronti di un'organizzazione delsettore attraverso ...numerosi i dipendenti di questa generosa azienda che hanno aderito con entusiasmo - commenta...Sarà giovedì 18 gennaio alle 21 ilappuntamento della stagione teatrale organizzata al Teatro Magda Olivero di Saluzzo dalla ... La stagione proseguirà mercoledì 7 febbraio conMinaccioni che ...UNDER 18 - Terza vittoria consecutiva e granata in forte risalita dopo il successo di ieri contro il Lecce, conseguito in rimonta, per 3-2. Partita scoppiettante, con i pugliesi in vantaggio per due..Paolo De Paola ha commentato il successo ottenuto ieri sera dal Milan e il terzo posto ormai blindato dai rossoneri ...