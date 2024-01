Daredevil | Born Again vedrà l' esordio di Tigre Bianca | spin-off già in lavorazione?

(Di martedì 16 gennaio 2024) I Marvel Studios avrebbero grandi progetti per la nuova serie conprotagonista. Alla fine dello scorso anno, un rumor ha suggerito chesi baserà principalmente sulla storyline di The Trial of the White Tiger, suggerendo l'in live-action di. Ora, pare che i Marvel Studios stiano addirittura preparando uno-off sul personaggio. Prima che Kevin Feige decidesse di cambiare direzione con lo show, a quanto pare, i primi episodi si sarebbero concentrati su Matt Murdock che assume come cliente Hector Ayala dopo aver sventato una rapina, che si è rivelata essere un tentativo di omicidio da parte di poliziotti corrotti che stavano cercando di mettere a tacere …

