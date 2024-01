Danimarca | la regina Margrethe abdica | il figlio è re Federico X di Danimarca

(Di martedì 16 gennaio 2024) Svolta storica nel regno di, come annunciato a Capodanno, lalascia in favore delLa sovrana 83enne, dopo 52 anni di regno, ha formalmenteto cedendo il trono al. La firma è avvenuta presso il Palazzo di Christiansborg, in una cerimonia semplice e nessuna incoronazione formale. Oltre centomila persone in strada a Copenaghen ad attendere la notizia e pronti a salutare il nuovo re. Tra la folla che l’ha acclamata è comparso anche un piccolo pupazzo a forma di canguro, perché la neoMary è nata a Hobart, in Tasmania.ladi– Cityrumors,it – Laaveva annunciato a ...

Copenaghen, 15. 'Uniti, impegnati, per il Regno di': questo il motto del nuovo re del Paese, Frederik x, proclamato sovrano ieri, dopo l'abdicazione della madre, la Regina Margrethe. Nel suo primo discorso, Frederik x ha espresso la '...Domenica 14 gennaio la Regina Margherita II, sul trono di Danimarca da 52 anni, ha abdicato ufficialmente in favore del figlio Frederik, che ora è dunque il nuovo re. Una data storica per il regno scandinavo ma anche per... Durante l'incoronazione la Regina Mary di Danimarca ha indossato un abito bianco e gioielli rossi.