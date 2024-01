Daniele Silvestri | Il Cantastorie Recidivo all’Auditorium Parco della Musica

(Di martedì 16 gennaio 2024) Partenza in grande per il ritorno dal vivo diche, a pochi giorni dall’atteso debutto del suo nuovo live Il, registra già il sold out nei primi appuntamenti. 30 concerti per celebrare 30 anni di carriera: da gennaio ad aprile 2024, il cantautore porterà in scena un resident show con ben 30 replicheEnnio Morricone di Roma. Nella città dove tutto è iniziato e che lo ha visto muovere i suoi primi passi artistici,lega la sua storia artistica e il suo prossimo progetto. L’emozionepartenza è innegabile. Gli anniversari ti costringono a mettere un punto e guardare indietro – ha dettonella conferenza ...

Era l'estate del 1994 quando Daniele Silvestri pubblicava il suo primo disco che portava il suo nome e che conquistò la Targa Tenco per il miglior album d'esordio. Trent'anni dopo i premi e ...AGI - 'Oggi possiamo annunciare che abbiamo preso in squadra Mourinho come fonico...' Lo ha detto con la consueta ironia il cantautore, aprendo la conferenza stampa con cui ha presentato il progetto 'Il cantastorie recidivo - dal 1994 al 2024', 30 concerti per celebrare i suoi 30 anni 'fortunati' di attività, che si ..."Sono stati 30 anni fortunati, e la cosa più bella è che ciò che hai imparato a fare, cioè suonare, è diventato il tuo mestiere. E non c'è maggior fortuna nel fatto che si sia prolungata per tanto ...