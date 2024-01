Daniele De Rossi | chi è il prescelto dopo l' esonero di Mourinho pronto a tornare nella sua Roma da allenatore

(Di martedì 16 gennaio 2024) Aria di rivoluzione in casagiornata di lunedi 16 è stato comunicato a sorpresa l'di Josee il suo posto sarà probabilmente occupato da una bandiera, un...

Josè Mourinho non è più l’allenatore della Roma . Lo ha reso noto la società giallorossa annunciando che il tecnico portoghese "e i suoi collaboratori ... (feedpress.me)

José Mourinho non è più l’allenatore della Roma . Il tecnico portoghese è stato esonerato. La decisione è stata annunciata nella mattinata di martedì ... (metropolitanmagazine)

Deai Gazzetta Sports Awards 2021 ha tradotto alcuni detti romaneschi in italiano. È lui il prescelto per il post - Mourinho. Guarda il ...Esonerato José Mourinho, toccherà aDeprovare a risollevare le stagione della Roma: l'ex Capitano è il nome su cui punta la dirigenza giallorossa almeno fino alla fine del campionato. Vediamo cosa ne pensano i bookie ...Josè Mourinho svuota l`armadietto, saluta tutti, abbraccia il personale di Trigoria dopo averlo fatto con alcuni giocatori. tra cui Mancini. Ed esce dal cancello,.Il californiano dal cuore di ghiaccio ha sconvolto il pianeta romanista, licenziando di persona José Mourinho e assumendo, al suo posto, un totem della storia giallorossa come Daniele De Rossi (manca ...