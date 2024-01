Daniele | dal carcere agli Usa grazie all’arte della pizza

Leggi su anteprima24

(Di martedì 16 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiDalminorile di Nisida, a Napoli, alla conquista degli Stati Uniti con la suaotta, 31 anni, oggi vive a Washington, gira il mondo come consulenteristorazione, e sorride orgoglioso: “Ho cercato di inseguire un sogno che a volte non è stato facile neppure immaginare – racconta a fine servizio dopo un’altra intensa giornata di lavoro -. Maalla mia università, che è stata quellastrada, del marciapiede, ho tirato fuori il meglio di me, ho lavorato e lavoro tanto e questo sogno ora sta diventando una realtà: ho una casa, una famiglia e la fiducia di tanti che credono in me”. La suaè una tradizionale napoletana che strizza l’occhio a quella contemporanea e ...