Daniele Capezzone | ecco il metodo Lucarelli

(Di martedì 16 gennaio 2024) No, non mi metterò certo ad alzare la paletta per dare i voti a Selvaggia, campionessa assoluta della specialità, anzi cintura nera indiscussa dell'umiliazione altrui. Non solo - infatti - non ho palette numerate da sventolare, ma soprattutto diffido di chiunque scelga come cifra personale ed espressiva quella di giudicare gli altri, di bocciare, facendo della mortificazione di qualcun altro lo sgabello per tenere su il proprio ego, per consolidare il proprio status, per rendere riconoscibile il proprio ruolo nel gabbione mediatico italiano. Intendiamoci. Qui a Libero non vogliamo neppure metterci a fare le mammolette, a vergare elogi zuccherosi dell'empatia e della condivisione, a smerciare sdolcinate imposture: nell'arena mediatica, nell'agorà multimediale in cui siamo immersi, i confronti e anche gli scontri sono fisiologici. I massmediologi americani che ...