Dan e Ryan Friedkin | il commento all'esonero di Mourinho | 'Cambio necessario nell'interesse della Roma'

'Ringraziamo José a nome di tutti noi all'AS Roma per la passione e per l'impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso', hanno dichiaratoFriedkin. Conserveremo per sempre grandi ...'Ringraziamo José a nome di tutti noi all'AS Roma per la passione e per l'impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso', hanno dichiaratoFriedkin.'Conserveremo per sempre grandi ...I proprietari della Roma sono pragmatici, vedono che la squadra ha il terzo monte-ingaggi e non si spiegano come possa essere nona in classifica ...Ringraziamo José a nome di tutti noi all’AS Roma per la passione e per l’impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso”, hanno dichiarato Dan e Ryan Friedkin. “Ringraziamo José a nome di tutti noi ...