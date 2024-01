Dall’Iowa a Davos Tutto pronto per il ritorno di Trump?

Leggi su formiche

(Di martedì 16 gennaio 2024) È stata nel 2000, con George W. Bush, l’ultima volta che il vincitore ai caucus repubblicani dell’Iowa ha conquistato la nomination del partito. In quell’occasione, poi, il candidato conquistò anche la Casa Bianca. Se si esclude un cigno nero, evento per definizione non previsto, questo precedente rappresenta l’unico elemento di speranza per gli sfidanti di Donald, che questa notte ha vinto in Iowa, lì dove nel 2016 arrivò secondo dietro a Ted Cruz e sembrava ben lontano dal conquistare la nomination. L’ex presidente ha ottenuto il 51% dei voti.ha sfondato in tutte le aree sociali, a partire dagli evangelici, con l’unica debolezza delle zone suburbane. Dietro di lui è arrivato Ron DeSantis, governatore della Florida, che con il 21% ha battuto, a sorpresa, Nikky Haley, ex governatrice della Carolina del Sud e ambasciatrice alle Nazioni ...