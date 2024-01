Dal nuovo Fondo di Garanzia più credito per le pmi italiane

(Di martedì 16 gennaio 2024) Come noto, a luglio 2022 è iniziata la stretta monetaria. A farne maggiormente le spese le imprese e in modo più invasivo quelle medie e piccole

15 gen 08:33 Bild: " Mosca ha piano segreto per attaccare la Nato da luglio" La russi a avrebbe un piano per attaccare il fianco orientale della Nato ... (247.libero)

A distanza di vent'annisuccesso di "American Idiot", il trio californiano discute ancora dell'... suona nostalgico e, allo stesso tempo, piacevolmente. "I said look ma, I ain't got no brains ...Unstudio pubblicato su Nature - che ha raccolto dati provenienti da 22 grotte sparse per la ... Si spiegherebbe così perché questo mammifero si comporti diversamente"cugino" asiatico, di cui ...Nel comunicato pubblicato stamane dalla società, Dan e Ryan Friedkin dichiarano ... con il comunicato del club che specifica anche che a breve verrà nominato il nuovo responsabile tecnico della prima ...Cry Baby Cry, “un brano electro-surf”, come piace definirlo ai BEACH82, è il singolo dalle sonorità Rock Surf/Cop Show, caratterizzato dal suono delle chitarre di Nik e dai fiati di Dedo. Grazie a que ...