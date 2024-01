Dal Mar Rosso alla tensione nel Pacifico | ecco la sfida per la libertà di navigazione dei mari

Le notizie di martedì 16 gennaio sul conflitto tra Israele e Hamas, in diretta. Hamas: «Morti due dei tre ostaggi mostrati domenica». E diffonde un ... (corriere)

Le notizie di martedì 16 gennaio sul conflitto tra Israele e Hamas, in diretta. «L'Arabia potrebbe certamente riconoscere lo Stato di Israele se ... (corriere)

Questa è una storia di maltrattamenti famigliari in cui, per una volta, la parte del cattivo spetta alla donna, una moglie accusata di aver ... (tpi)

... come l'acuirsi della tensione nelRosso, l'evoluzione dei conflitti e le possibili conseguenze ... Sud - Est asiatico e America Latina, a cui e' da aggiungere il Nord Africa coinvoltaPiano ...Bp e Qatar Energy hanno annunciato decisioni simili la scorsa settimana, secondo quanto riportatoWsj. Houthi: "Rischi navigazione nelRosso Propaganda Usa" Il portavoce degli Houthi nello ...Inoltre, tra i prodotti esportati, come sottolineato dal direttore di Coldiretti Siena Simone Solfanelli, gran parte sono provenienti dal nostro ...D'Agostino: "Sono due settimane che non vediamo le nave transoceanica che viene ogni settimana al Molo Settimo" ...