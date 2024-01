Dai femminicidi al progetto scolastico ‘Educare alle relazioni’ | per me si tratta di un’opportunità

(Di martedì 16 gennaio 2024) di Ugo Gaiba Gli atti legislativi più recenti per il contrasto aisono: la legge n. 69 del 19 luglio 2019 (cosiddetta Codice Rosso), che ha lo scopo di rafforzare la tutela delle vittime di malmento, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni, connessi a contesti familiari o nell’ambito di relazione di convivenza (violenza domestica e di genere); e la sua successiva integrazione, la legge n.168 del 24 novembre 2023, che contiene le ulteriori disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. In concomitanza con la formulazione della legge n.168, con l’intento di promuovere una maggiore consapevolezza, il governo ha pianificato una campagna generalizzata e strutturale nelle scuole. L’iniziativa ha preso corpo partendo dal“Educarerelazioni”, ...

Nel 2023 sono 103 i femminicidi in Italia , annus horribilis per il nostro Paese Secondo i dati del Ministero dell’Interno, nel 2023 in Italia sono ... (361magazine)

... suscitando ampie proteste in ragione del preoccupante numero die di violenze contro ...Europea per l'Asilo (Euaa) di considerarle a rischio per le severe restrizioni imposte loro...Il corso inizia domenica 21 gennaio, ed è rivolto a donne e ragazze14 anni in su. Quattro ...dovuto - afferma la presidente Maria Gerardi - in un momento storico in cui aggressioni e...La sentenza del tribunale di Catania condanna all’ergastolo Rosario Palermo per il femminicidio di Agata Scuto, figlia della sua ex compagna ...Si apre giovedì il processo a Alessandro Impagnatiello, il barman accusato di aver ucciso la compagna incinta di sette mesi con 37 coltellate. La difesa punta sull'incapacità di intendere e di volere ...