Dagli escrementi fossili che la fecero ricca alla catastrofe sociale | la piccola Nauru al centro dello scontro Cina-Taiwan

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 gennaio 2024) Da una ricchezza abbagliante laisola-Stato di, nel bel mezzo dell’Oceano Pacifico, ha conosciuto in pochi decenni il tracollo economico che l’ha spinta sull’orlo del default. Gli anni d’oro in cui le ricche miniere di fosfato, estrattodei volatili, facevano del Paese con soli 12mila abitanti uno di quelli con la ricchezza pro-capite più alta al mondo sono ormai un ricordo lontano. Con l’esaurimento delle risorse, sull’isola sono rimaste una devastazione ambientale che non la rende attrattiva per il turismo, un’economia inesistente e la necessità di racimolare qualche milione di dollari accogliendo i migranti che l’Australia non vuole gestire: un campo profughi a cielo aperto dove gli abitanti che fino a qualche anno fa giravano in Lamborghini e vivevano in case di lusso oggi vantano il ...