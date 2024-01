Da Sigep 2024 a San Valentino 2024 | Ernst Knam sempre al top

Con il tutto esaurito in 500 hotel, ilin partenza il 20 gennaio dà il via alle grandi fiere internazionalie rappresenta sicuramente un perfetto stress test per la mobilità riminese, sia in accesso alla città, sia soprattutto ...Ilin Fiera a Rimini, con il tutto esaurito in 500 hotel, segna l'avvio della stagione delle grandi fiere internazionalie rappresenta sicuramente un perfetto stress test per la mobilità ...RIMINI. Le infrastrutture stradali e ferroviarie di accesso e di attraversamento del Riminese sono “inadeguate alle esigenze, alle funzioni e anche ...Con il tutto esaurito in 500 hotel, il Sigep in partenza il 20 gennaio dà il via alle grandi fiere internazionali 2024 e rappresenta sicuramente un perfetto stress test per la mobilità riminese, sia i ...