Da Rosy Chin a Rosanna Fratello | le pagelle del GF

Infastidita dalla pesantezza e le richieste di Massimiliano Varrese , la concorrente si è lasciata andare a uno sfogo cone Greta Rossetti in cui ha rivelato la sua volontà di chiudere ...Nel pomeriggio odierno nella casa del Grande Fratello , purtroppo si è registrato il pianto di Monia La Ferrera che ha letto si è sfogata (davanti a) per il comportamento del suo ex, ovvero Massimiliano Varrese . Queste le sue parole: ' Sono stanca, veramente sono molto stanca, te lo giuro sono stanca. Io vado via e chiudo, adesso basta.Prima della puntata del Grande Fratello del 15 dicembre, in molti hanno notato che Anita Olivieri ha chiamato amore qualcuno della produzione e forse lo stesso regista del reality show di ...Though they were temporarily postponed due to the SAG/AFTRA and WGA strikes, the Emmy Awards made a return to the red carpet on January 15 in Los Angeles. Our favourite celebrities, who got their ...