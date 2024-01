Da domani la mostra “Hilde in Italia Arte e vita nelle fotografie di Hilde Lotz-Bauer” al Museo di Roma in Trastevere

(Di martedì 16 gennaio 2024) Dal 17 gennaio aldiinlaINdi” Fino al 5 maggio 2024 incirca 100 immagini della fotografascattate innegli anni Trenta ed esposte insieme per la prima volta «Con la sua Leica al collo,e? stata una delle pioniere della fotografia di reportage: non solo le foto di Scanno ma le molte altre scattate in...

In Video chiamata d alla casa dei genitori, Emanuela Fanelli , 37 anni, si mostra in versione bionda, truccata e con un bel maglioncino beige. A tratti ... (iodonna)

Nuovo scoop di Striscia la Notizia, che ha mostra to in trasmissione un fuori onda di Bianca Berlinguer durante la registrazione del suo programma ... (ascoltitv)

...dettagli sugli smartphone che andrà a mostrare la società asiatica nella giornata diin ... La clip mette inla scocca in titanio che rappresenterà una delle grandi novità a livello ...Benvenuti allaPirandello. Lo scrittore e il suo doppio - l'inaugurazione èalla Kasa dei Libri a Milano, ed è aperta fino al 29 marzo - che in tre grandi sale e 200 pezzi fra prime ...Inoltre, tra i titoli che saranno disponibili nel 2024 C’È ANCORA DOMANI, il film di e con Paola Cortellesi ... Presentato in concorso all’80ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte ...Le previsioni del tempo a Siracusa per il 17 Gennaio mostrano condizioni meteorologiche variabili durante la giornata. La notte sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura del 51-83%. Le temp ...