Crisi nel Mar Rosso | quali conseguenze per l’Italia? Lombardia ed Emilia-Romagna le regioni che rischiano di più

(Di martedì 16 gennaio 2024) Viene dal Medio Oriente, e in particolare dal sud del Mar, l’ultimo rischio di destabilizzazione per l’economia europea. I ripetuti attacchi degli Houthi, il gruppo di ribelli yemeniti che da settimane bersaglia le navi mercantili in transito dal Canale di Suez, hanno già convinto diverse aziende a interrompere le spedizioni o cambiare rotta. Secondo una stima del Kiel Institute, a dicembre il volume dei container spediti attraverso il Marsi è ridotto del 66% rispetto alla media degli anni passati. Una situazione che rischia di farsi sentire anche in Europa. «Non possiamo sottovalutare la possibilità che la tensione nel Marabbia delle», ha avvertito ieri il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, a margine dell’Eurogruppo. Per il momento di effetti veri e propri non se ne ...