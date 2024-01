Crisi Mar Rosso | blocco canale Suez costringe navi a circumnavigare Africa | traffico al -66% | quadruplicati costi per la rotta Shangai-Genova

Hamas ha pubblica to ieri sera un video di 3 ostaggi israeliani , tra cui la 26enne Noa portata via in moto dalla festa a Re’im. Monta intanto la ... (ilsole24ore)

LanelRosso e la deviazione del transito delle navi mercantili, con allungamento dei tempi di percorrenza di 15 - 20 giorni , ha fatto lievitare il costo dei container ed ha messo in ......sulla necessità di agire "in modo rapido e pragmatico" per garantire la navigazione nelRosso e ...dell'Ue di fornire "al più presto" le indicazioni militari sul concetto di gestione della. In ...“Grave preoccupazione per l’impatto umanitario della recente escalation militare nello Yemen e nel Mar Rosso” è espressa da 26 organizzazioni che operano nello Yemen, tra cui Save the Children. La ...Washington, 16 gen 17:44 - (Agenzia Nova) - La crisi nel Mar Rosso è “globale”, e necessita di una risposta da parte di tutti i Paesi del mondo. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale ...