Crisi economica in Germania | a rischio anche la Lombardia

Egitto - Al-Sisi stravince le elezioni : rimarrà in carica fino al 2030. Ma dovrà fare i conti con la forte crisi economica e le tensioni sociali

Abdel Fattah Al-Sisi si è assicurato un terzo mandato come presidente dell’Egitto in un momento delicato per il Paese arabo che si trova in un ... (ilfattoquotidiano)