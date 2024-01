Creme corpo per pelle secca | l’inverno invita a scoprire una nuova ricchezza

(Di martedì 16 gennaio 2024) È un film già visto: le temperature si abbassano e la pigrizia aumenta. Tanto, da ostacolare persino la cura delladel. Una sensazione che, sicuramente, conosciamo tutti: appena usciti dal tepore della doccia, con la sensazione dell’acqua calda ancora sulla, l’unica cosa a cui si riesce a pensare è infilarsi il più velocemente possibile nei vestiti. In certi caso, perciò mettere da parte la cremaprofumata non appare poi una grande rinuncia. Col passare del tempo, però, i danni provocati dalla mancanza di idratazione si fanno evidenti. Lasi screpola, perdendo bellezza ed elasticità, nonché la capacità di difendersi dalle aggressioni esterne. Fondamentali per ...

... ma è considerata una vera icona pop , rappresentando più di ogni altra con il suoe il suo ... e nel 2022 ha fondato un marchio di bellezza e benessere, Cosmoss , che vendeper il viso a ...... Prodotti beauty low cost: i preferiti dalle celebrity › Ingredienti beauty green: dallo Yuzu alle alghe, le tendenze beauty del momento Non risparmiare sugli anti - age: "o sieri anti -...Creme corpo per pelle secca: le migliori hanno formulazioni nutrienti e idratanti, per avvolgere la pelle e sconfiggere la secchezza ...Sebastiano, 5, officiata da S. E. mons. Antonio Napolioni, vescovo di Cremona. Prima della funzione, agenti in alta uniforme, preceduti dal labaro del Corpo, accompagneranno l'assessora Barbara ...