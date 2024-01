Credito | calano i prestiti alle imprese | quasi 53 miliardi in meno rispetto al 2022

(Di martedì 16 gennaio 2024) Nel 2023 si e’ ridotto l’accesso alda parte dellecon contrazione deiper53di euro. È quanto emerge dall’Irer, l’indice di resilienza economica regionale ideato da Demoskopika che, confrontando il 2023al, ha provato a misurare la capacità dei sistemi economici regionali di resistere agli shock della pandemia e degli eventi bellici oltre alla velocità imboccata per la ripresa. Demoskopika, analizzando i dati di Bankitalia, ha rilevato una flessione deial sistema imprenditoriale italiano: ben 52,8inerogatipari a un decremento del 7,1%al. A ...

Nonostante il 68% delle cooperative si attenda un livello stazionario della domanda,... Infine, le difficolta' sul fronte del. Le cooperative che negli ultimi 4 mesi del 2023 hanno ...le esportazioni per la prima volta in otto anni nel 2023 e la Banca centrale cinese, davanti ... Un calo storico Un'iniezione di liquidità - paracadute a sostegno della rete dele della ...Gli aumenti più marcati si registrano a Milano (+32,9%), Brescia (+31,7%), Catania (+30,9%), Bergamo (+30,4%), Roma (+29,9%) e Torino (+28,2%) ...Sul fronte delle attese per il futuro, nonostante il 68% delle cooperative si attenda un livello stazionario della domanda, calano sensibilmente le previsioni di aumento (dal 26% al 17%). Resta positi ...