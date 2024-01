Covid | Oms | “Senza vaccini 4 milioni di morti in Europa | salvate 1 | 4 milioni di vite”

E per questo, aggiunge Kluge, "la raccomandazione dell'è che le persone a più alto rischio percontinuino rivaccinarsi da 6 a 12 mesi dopo la loro dose più recente". Fra chi deve fare i ...È importante capire cos'è e come funziona il racket di Big Pharma, perché molto prima della, Big Pharma era ' esperta nel capire come dipingere una malattia come più diffusa e più pericolosa di ..."Un nuovo studio condotto dall'Oms Europa ha rilevato che almeno 1,4 milioni di vite nella nostra regione sono state salvate grazie a vaccini anti-Covid sicuri ed efficaci. Senza vaccini, il bilancio ...(Adnkronos) – Sull'influenza "in tutta la regione europea nelle ultime due settimane si è osservato un aumento del 58% dei ricoveri segnalati per il virus e un aumento del 21% dei ricoveri in terapia ...