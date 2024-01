Costringe il padre ad accompagnarlo a comprare la droga e lo minaccia di morte | 28enne rischia il processo

(Di martedì 16 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Se non mi dai i soldi io ti spacco la testa, ti uccido, ti ammazzo“. Con queste minacce sarebbe riuscito a farsi consegnare il denaro dai genitori che poi, qualche mese più tardi, avevano deciso di presentare una denuncia agli uomini della Squadra Mobile. Adesso, P. L., undi Benevento,di finire aper le accuse di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Ilpretendeva dai genitori dai 30 ai 60 euro al giorno e in alcuni casi l’uomo per ottenere il denaro liva lanciando contro di loro bottiglie, piatti e suppellettili di ogni genere, nonché danneggiando con calci e pugni diversi mobili. Spessova ilad andare con lui, privo di patente, dai pusher ala ...

