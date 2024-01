Cosmi | «Sorpasso Juventus tutto virtuale | ricordo l’Inter a Bologna»

Leggi su inter-news

(Di martedì 16 gennaio 2024)predica cautela nel duello tra Inter e. L’allenatore non dà per scontate le vittorie dei bianconeri contro Sassuolo e Lecce. NULLA DI SCONTATO ? Serse, durante la diretta di Radio Serie A, si è espresso sull’ipoteticodellasul: «Mentalmente fondamentale fare una partita alla volta, col Sassuolo la partita non è vinta già in partenza. Il Sassuolo ha dei giocatori per crearti dei problemi seri., vi ricordate la partita da recuperare delcol. Poi perse e influì tantissimo sull’esito dello scudetto. Quindi non c’è nulla di scontato, sia stasera che contro il Lecce ladovrà prepararle a ...