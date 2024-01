Così de botto | Fiorello crolla in lacrime | cosa è successo

(Di martedì 16 gennaio 2024) Certe riunioni, anche se di spettacolo, possono prendere una piega malinconica e inaspettata. Ed è quello che è accaduto al team di “Viva Rai 2”, immortalato in un video di Mauro Casciari e pubblicato su X. Mentre si organizzava e progettava la nuova puntata, con gli sketch e le battute da proporre allo show del mattino che ogni giorno accompagna i telespettatori al proprio risveglio, ecco all'improvviso risuonare nella stanza “Napule è” di Pino Daniele, uno dei successi più importanti del cantante napoletano, scomparso prematuramente il 4 Gennaio 2015. A quel punto, la reazione diè inedita e inaspettata: testa bassa, mani tra i capelli, occhi chiusi ed un karaoke spontaneo che gli parte immediatamente. Un ascolto “con il cuore” da parte dello showman siciliano, come del resto è inevitabile che sia quando si ascoltano i brani di un poeta dell'amore come ...

