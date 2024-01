Corea del Sud | investimento record da 438 miliardi per la produzione di chip

(Di martedì 16 gennaio 2024) (Adnkronos) – Samsung e SK Hynix hanno pianificato uncolossale di 622 trilioni di won sudni (circa 438di euro) per espandere la capacità didinella provincia meridionale di Gyeonggi. L’obiettivo è quello di costruire 16 nuovi impianti di fabbricazione entro il 2047, come riportato dall’agenzia di stampa Yonhap. Secondo quanto riferito dalla testata il mega complesso, che si estenderà su una superficie di 21 milioni di metri quadrati, includerà una zona esclusiva dedicata alle aziende senza fabbriche (fabless), nonché ulteriori impianti per ladi fonderie edi memoria, citando una dichiarazione dei Ministeri per la scienza e l’industria. Attualmente, nell’area sono presenti già 21 impianti di ...

