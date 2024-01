Coppa d' Asia | l' Arabia di Mancini batte 2 - 1 l' Oman all' esordio

Non c’è pace per Roberto Mancini neanche in Arabia Saudita. Questa volt il ct ha ricevuto il rifiuto di 3 calciatori di rispondere alla sua ... (ilnapolista)

Buona la prima per Roberto Mancini ind'. L'Arabia Saudita, la Nazionale guidata dall'ex Ct azzurro, ha superato 2 - 1 l'Oman in rimonta . Partita che passerà alla storia, soprattutto, per un clamoroso pasticcio VAR, un'...Comincia con una vittoria il cammino ind'per l'Arabia Saudita di Roberto Mancini. A Doha, il match con l'Oman è terminato sul punteggio di 2 - 1, con una rimonta in extremis della nazionale saudita. Ad aprire le marcature è ...Rimonta nell'ultimo quarto d'ora per la nazionale guidata da Mancini: decisivo Al Bulayhi in una partita durata 110 minuti ...(ANSA) - ROMA, 16 GEN - Comincia con una vittoria il cammino in coppa d'Asia per l'Arabia Saudita di Roberto Mancini. A Doha, il match con l'Oman è terminato sul punteggio di 2-1, con una rimonta in ...