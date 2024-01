Coppa d’Africa | si ferma Osimhen | le condizioni dell’attaccante del Napoli

Leggi su napolipiu

(Di martedì 16 gennaio 2024) Infortunio muscolare percon la Nigeria in: stop precauzionale, punta al recupero lampo per la sfida contro la Costa d’Avorio. Brutte notizie per la Nigeria e per il: l’attaccante Victorsi è infortunato durante la. Il centravanti non si è allenato stamattina con i compagni a causa di un fastidio muscolare, probabilmente accusato nel match d’esordio pareggiato 1-1 contro la Guinea Equatoriale (con suo gol). Si tratta comunque, secondo lo staff medico nigeriano, di uno stop precauzionale. Niente di particolarmente preoccupante, conche punta a smaltire velocemente l’infortunio per essere a disposizione già nella prossima sfida contro la Costa d’Avorio in programma giovedì. L’obiettivo ...