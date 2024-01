Coppa d'Africa | prima storica vittoria per la Namibia | ok Mali e Burkina Faso

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 88? Goooooooooooooooooooool, Hotto , Mazeu crossa per Hotto che di testa porta in delirio la sua nazionale, ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.00 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE ! 19.58 Miracolo della Namibia che vince ... (oasport)

Il Mali non sbaglia e batte il Sudafrica 2-0 nel match di esordio valido per il Girone E di Coppa d’Africa 2024 . Succede tutto nel secondo tempo, ... (sportface)

Una Namibia sorprendente batte 1 - 0 la Tunisia nel primo match del Girone E did'2024. La Nazionale di Benjamin gioca una partita incredibile, a livello soprattutto di resistenza fisica, e trova la sua prima vittoria nella storia della fase a gironi dellad'...... attaccante del Napoli, dal ritiro della nazionale nigeriana in cui parla del suo futuro Victor Osimhen ha parlato dal ritiro della nazionale nigeriana, con cui sta disputando lad', per ...COSTA D'AVORIO - Il Burchina Faso vince la partita d’esordio del proprio girone battendo la Mauritana per 1-0. La partita non regala particolari emozioni, con la Mauritania che va vicina al vantaggio ...Arriva la prima storica vittoria della Namibia in Coppa d`Africa. L`1-0 ottenuto contro la Tunisia (formazione partecipante agli ultimi Mondiali in Qatar, il che.