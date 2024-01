Coppa d’Africa 2024 | il Mali non sbaglia all’esordio | Sudafrica battuto 2-0

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.00 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE ! 19.58 Miracolo della Namibia che vince ... (oasport)

LIVE Tunisia-Namibia 0-1 - Coppa d’Africa 2024 in DIRETTA : Hotto sblocca la partita!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 88? Goooooooooooooooooooool, Hotto, Mazeu crossa per Hotto che di testa porta in delirio la sua nazionale, ... (oasport)