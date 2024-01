Copilot di Microsoft offre di più se paghi Annunciato l’abbonamento a Copilot Pro | costa 22 euro al mese

lanciaPro, un abbonamento premium per le funzionalita' di intelligenza artificiale generativa destinato agli abbonati365 Personal e Family. AttraversoPro, si ...Gli abbonamenti Personal e Family di365 sono in forte sconto su Amazon, proprio nel giorno dell'annuncio per...LONDRA (Reuters) - Vodafone ha siglato una partnership di 10 anni con Microsoft per portare servizi di intelligenza artificiale generativa, digitali, aziendali e cloud a oltre 300 milioni di aziende e ...Gli abbonamenti Personal e Family di Microsoft 365 sono in forte sconto su Amazon, proprio nel giorno dell'annuncio per Copilot Pro.