Cop29 in Azerbaijan | nessuna donna nel comitato sul clima “Scelta regressiva”

(Di martedì 16 gennaio 2024) Anche se l’anno è appena iniziato gli appuntamenti più importanti per discutere dell’emergenzatica sono già tutti in agenda, e fra questi spicca il, la conferenza delle Nazioni Unite sul contrasto al cambiamentotico, che avrà luogo il prossimo dicembre in. A far discutere, tuttavia, è la, annunciata dal presidente azero, Ilham Aliyev, di non inserirenelorganizzatore, che include quindi soli 28 uomini. Per fare un paragone recente, il Cop28 svoltosi negli Emirati Arabi a dicembre 2023 era composto, nel suoorganizzatore, al 63% da donne; laazera è stata definitiva “” dalla campagna She Changes ...

Settimana scorsa il governo dell'ha nominato il ministro dell'Ecologia e delle Risorse naturali del Paese, Mukhtar Babayev, come presidente della, la prossima conferenza delle ...ROMA " La ventinovesima Conferenza mondiale sul clima delle Nazioni Unite, lache si terrà in Azerbaigian dall'11 al 24 novembre di quest'anno, sarà presieduta da un volto ...Company of...Minister of Ecology and Natural Resources of Azerbaijan Mukhtar Babayev has been appointed COP29 president on January 4, 2024.