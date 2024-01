Convenzione Confesercenti – SIAE | nuovo accordo per la musica nei pubblici esercizi e negli esercizi di vicinato

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 16 gennaio 2024) Caserta., e, la Società Italiana degli Autori ed Editori, hanno rinnovato l’intesa per portare più– dal vivo e non – nei locali, riducendo e velocizzando allo stesso tempo gli adempimenti necessari agli imprenditori. Il, in un’ottica di semplificazione dei criteri di determinazione del Diritto d’Autore e delle modalità di concessione delle licenze agli utilizzatori, prevede infatti una revisione del sistema tariffario per gli intrattenimenti senza ballo organizzati all’interno dei. Le nuove regole sono in vigore 1° gennaio 2024, ma già dal 20 dicembre è stato attivato, tra i servizi online, il Portale Music&Go, con cui è possibile richiedere il permesso per gli eventi ...