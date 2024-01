Congedo parentale 2024 | indennità all’80% Le regole di quest’anno

(Di martedì 16 gennaio 2024) Una delle principali attività dell’Inps consiste nel garantire copertura economica al ricorrere di eventi che costringono il dipendente ad assentarsi dal lavoro senza, pertanto, ricevere alcuna retribuzione dal datore di lavoro: una di queste situazioni è il, che nelvede alcune novità. Tra le assenze meritevoli di tutela, previa apposita domanda trasmessa all’Istituto, figurano i periodi di, disciplinati dal Decreto legislativo 26 marzo 2001 numero 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”.La normativa in parola, per quanto riguarda l’ammontare dell’Inps spettante ai lavoratori ...

La docente, che si trova in interdizione post partum in seguito all'affido di un neonato, potrà poi fruire delQuesito Così chiede una nostra lettrice: Al momento sto usufruendo deldi interdizione post partum. Al termine di questo mi spettano comunque i 30 gg difacoltativo ...Presenti anche importanti politiche a sostegno della famiglia, come ildi 20 settimane retribuito al cento per cento per tutti i neogenitori, di cui possono usufruire dipendenti ...L’indennità del 100% può essere fruita fino ai 12 anni del figlio (a differenza dell’innalzamento all’80% che può essere utilizzato fino ai 6 anni) ...Importante conquista per i genitori della Francia. Il presidente Emmanuel Macron ha annunciato l’introduzione di nuovo congedo parentale nell’ambito di una riforma che punta a far crescere i tassi di ...