Condono edilizio | incontro in Comune a Napoli con Manfredi

Leggi su anteprima24

(Di martedì 16 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUnsul tema delsi è tenuto a Palazzo San Giacomo tra il sindaco Gaetanoe il direttore generale del MIC e Sovrintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Luigi La Rocca. Presenti anche il vicesindaco e assessore all’Urbanistica, Laura Lieto, il dirigente della Sovrintendenza Rosalia D’Apice e il presidente della Commissione Locale Paesaggio Alessandro Castagnaro. Sono state esaminate, si legge in una nota, le criticità emerse in questi mesi e definite nuove modalità per un rapido esame delle pratiche in aree sottoposte a vincolo. Si è convenuto, dunque, di realizzare, entro un mese, un aggiornamento del protocollo di collaborazione sulle pratiche di– che risale al 2011 – per rendere le procedure più veloci. Nei prossimi giorni ...