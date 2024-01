Con Mourinho ho visto le partite più brutte della mia vita Ma da tifoso non sono mai stato così felice È stato un romanista vero – la riflessione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 gennaio 2024) Quando l’ultimo sicario del Siviglia ha interrotto la breve agonia dei calci di rigore, lo scorso 31 maggio, nel settore è calato il gelo. È finita, abbiamo perso un’altra finale. Fra amici ci siamo guardati con gli occhi lucidi, ci siamo abbracciati, siamo rimasti in silenzio. Gli sguardi nel vuoto, ognuno in direzione diversa. Il mio ha messo a fuoco l’immagine di una ragazzina che risaliva dalle prime filegradinata. Uno spettacolo purtroppo indimenticabile. Avrà avuto 13 anni al massimo, singhiozzava. Non smetteva di piangere. Saliva i gradini lentamente e non è arrivata in cima: era come se per gli spasmi dovesse riprendere fiato, poi si è fermata proprio accanto a me. Ho provato un senso di superstizione e imbarazzo: mi aveva puntato? Era un’esperienza reale o una metafora del mio dolore al petto? Perché si è seduta proprio qui, mentre lottavo anch’io per ...