Commissione Finanze | audizioni su agevolazioni fiscali

(Di martedì 16 gennaio 2024) ROMA – Mercoledì 17 gennaio ladella Camera, nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto del 29 dicembre 2023 su misure urgenti relative alle, svolgerà in videoconferenza le seguenti: Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Roma e provincia; Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari; Associazione esodati del superbonus; Giovanni Legnini (foto), commissario straordinario per gli interventi a seguito degli eventi sismici di Ischia 2017; Confederazione italiana della piccola e media industria privata; Associazione non profit di volontariato “Centro dell’uomo”. L’appuntamento verrà trasmesso in diretta web tv, a partire dalle ore 14,45. L'articolo L'Opinionista.

