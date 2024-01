Commentiamo i look degli Emmy 2024

Leggi su panorama

(Di martedì 16 gennaio 2024) Non c’è che dire, il red carpetè stato sicuramente elegante ma è mancato un pizzico di magia. Il nero si è confermato re incontrastato deiraffinati ma altre celebrity hanno dimostrato come un tocco di colore in più possa rivelarsi la carta vincente. Parliamo proprio di Jessica Chastain che in un Gucci verde neon, ancora una volta, ha dimostrato che non esiste colore che non le doni. Selena Gomez invece è sembrata raggiante in un abito Oscar de la Renta realizzato con tessuto trasparente e adornato da foglie di palma ricoperte da oltre 450,000 paillettes burgundy. Jenna Ortega in Dior Haute Couture Provocante e originale Sabrina Impacciatore in un abito nero cut-out tempestato da strass con un lungo strascico firmato The Attico, mentre Jenna Ortega ha salutato i tetri outfit di Mercoledì Addams ...