Come ho iniziato l' anno Ligabue operato | cosa scrive sui social

(Di martedì 16 gennaio 2024)al tendine d'Achille. Il rocker di Correggio pubblica su Facebook una foto in cui si fa vedere in stampelle subito dopo l'intervento in ospedale. «Ho voluto cominciare l'con il piede giusto...Per quasi unmi sono trascinato un problema al tendine d'Achille destro e finalmente ho deciso di farmi operare. Ora il problema dovrebbe essere risolto, l'unico inconveniente è qualche settimana di stampelle. Quindi se mi beccate in giro con le stampelle sapete il perché. Ci vediamo comunque presto!». Così su Facebook Luciano, che posta anche una foto che lo mostra in stampelle.