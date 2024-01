Come finisce Top Gun | Maverick? Ecco la conclusione del film

Leggi su screenworld

(Di martedì 16 gennaio 2024) Top Gun:con il personaggio di Rooster che va a salvare il suo mentore, ma così facendo restano entrambi a terra in territorio nemico. Per questo motivo rubano un vecchio F14 dalla base degli antagonisti e, dopo aver abbattuto ben tre avanzatissimi velivoli ostili, riescono a salvarsi e a tornare sulla portaerei. Mav decide di restare a fare l’insegnante e si ricongiunge con Penny, con la quale inizia una storia d’amore. La trama di Top Gun:vede il grande ritorno di Tom Cruise nel personaggio omonimo per insegnare alla scuola dove ha imparato tutto ciò che sa e che dà il titolo al. Tuttavia c’è una missione importante dietro, un suicidio annunciato e impossibile da mettere in atto. Una nazione canaglia sta importando materie prime per la costruzione di armi ...