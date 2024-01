Come cambia il ranking WTA di Trevisan e Cocciaretto | balzo delle azzurre | in lotta anche tra di loro

(Di martedì 16 gennaio 2024) Il tennis femminile italiano è comunque in buone mani. Dopo la vittoria di Jasmine Paolini contro Diana Schnaider, le hanno fatto ecoElisabettae Martina, brave a superare rispettivamente la qualificata Lulu Sun e la messicana Renata Zarazua. Ora può nascere una appassionantetraper il posto di numero 2 d’Italia. Entrambe al momento lambiscono la top 50 mondiale: Martina è numero 51 virtuale, con 1105 punti incamerati, mentrecon il successo odierno sale virtualmente al cinquantaseiesimo posto, a 1060 punti. In mezzo aLucia Bronzetti, però già sconfitta al primo turno: un eventuale successoduecontro Oceane Dodin (fattibile) ed Emma Navarro (più complicato) le ...

... Trailer Ufficiale versione restaurata e rimasterizzata - HD Il film chenon soltanto le ... Film di una potenza inusitata, che restituisce l'anima oscura di New Yorkpochi altri. E il sequel ...Questo è un contenuto esclusivo per gli iscritti a Music Biz controllo dell'utente in corso TAGS artist centric ,lo streaming , i numeri dell'industria , Luminate , Superfans La ...Il tennis femminile italiano è comunque in buone mani. Dopo la vittoria di Jasmine Paolini contro Diana Schnaider, le hanno fatto eco anche Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan, brave a superare ...La riunione di ieri mattina tra Autorità portuale, sindacati e parlamentari, conferma: si userà la via dell’emendamento al decreto Milleproroghe per portare almeno ad un ...