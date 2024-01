Colpito il Mossad E l' Iran rivendica l' attacco missilistico in Iraq e Siria

(Di martedì 16 gennaio 2024) Nella notte i pasdaran hanno lanciato una serie di attacchi missilistici contro quelli che hanno definito come "un quartier generale delle spie sioniste" e "il luogo di ritrovo" dei terroristi dell'Isis responsabili dell'attentato a Kerman

Nella notte i pasdaran hanno lanciato una serie di attacchi missilistici contro quelli che hanno definito come "un quartier generale delle spie ... (ilgiornale)

Si allarga e si complica ulteriormente il ciclo della violenza in Medio Oriente, a oltre tre mesi di distanza dagli attacchi di Hamas a Israele del ... (open.online)

Nella notte i pasdaran hanno lanciato una serie di attacchi missilistici contro quelli che hanno definito come "un quartier generale delle spie ... (ilgiornale)

". E l'Iran rivendica l'attacco missilistico in Iraq e Siriaministero degli Affari Esteri iracheno ha immediatamente convocato l'incaricato d'affari iraniano nella capitale, per consegnargli una lettera di protesta, in cui si " condanna l'aggressione ...