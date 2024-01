Cocciaretto-Navarro in tv | data | orario | canale e diretta streaming Australian Open 2024

Leggi su sportface

(Di martedì 16 gennaio 2024) Elisabettase la vedrà contro Emmanel secondo turno degli(cemento outdoor). Buon avvio per la marchigiana, che si è sbarazzata in due set della qualificata elvetica Lulu Sun. Adesso il confronto con la top trenta a stelle e strisce, che all’esordio ha sudato le proverbiali sette camicie per avere la meglio contro la cinese Wang Xiyu. Tra le due giocatrici si tratta del primo scontro diretto della carriera, conche partirà sfavorita secondo le quote dei bookmakers. L’azzurra vuole raggiungere per la prima volta il terzo turno a Melbourne, dove eventualmente troverebbe una tra la qualificata ucraina Dayana Yastremska oppure la russa naturalizzata francese Varvara Gracheva. PROGRAMMA E COPERTURA ...